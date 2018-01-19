دوناتو دي كامبلي يؤكد استحالة انتقال نيمار إلى سانتياغو برنابيو…

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية جديدة في سعيه الكبير من أجل التعاقد مع اللاعب نيمار دا سيلفا مهاجم ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وكانت قد أشارت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن النادي الملكي ينوي الاستفادة من بند في عقد نيمار مع باريس يسمح له بالانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو مقابل 222 مليون يورو، وهي القيمة التي انتقل بها اللاعب إلى ملعب حديقة الأمراء في الصيف الماضي قادماً من برشلونة.

الصدمة الجديدة لريال مدريد جاءت عن طريق دوناتو دي كامبلي وكيل اللاعب ماركو فيراتي لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان والذي تعرَّض من قبل لصعوبة ناديه في بيعه.

اللاعب الدولي الإيطالي كان يرغب في الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني في أكثر من مناسبة، لكن صعوبة التفاوض مع ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان جعلت من الصفقة شبه مستحيلة وجعلت النادي الكاتالوني يصرف النظر عنها بشكل نهائي.

لذلك تطرق دي كامبلي في لقاء صحفي للتأكيد على أنه من المستحيل أن يظفر ريال مدريد بخدمات نيمار، واصفاً الوضع الذي يعيشه لاعبو باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء بأنهم في “سجن من ذهب”.

وقال دي كامبلي في تصريحاته “ناصر الخليفي يضع لاعبي باريس سان جيرمان في سجن من ذهب، عقود نجوم باريس سان جيرمان مستحيلة على الفِرق الأُخرى، وخروج نيمار من باريس مستحيل”.

مرتبط