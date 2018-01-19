دي خيا يتهرب من الإجابة على تجديده لمانشستر يونايتد

رفض الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، إعطاء إجابة واضحة بشأن رغبة ناديه الإنجليزي في ربطه بعقد جديد حتى عام 2023.

وكان دي خيا محل اهتمام نادي ريال الإسباني خلال السنوات الأخيرة لدرجة أنه كان على وشك الانضمام للملكي عام 2015 إلا أن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلة في الفاكس وعدم إرسال الأوراق المطلوبة لإتمام الانتقال في الوقت المناسب قبل إغلاق سوق الانتقالات.

واعترف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمان يونايتد مؤخرًا بأن إدارة النادي الإنجليزي تنوي تقديم عقد جديد للحارس الإسباني ليستمر في قلعة أولد ترافورد لمدة 5 سنوات مقبلة.

ورغم ذلك فضل دي خيا عدم الحديث عن هذا الأمر في مقابلة له مع شبكة “سكاي سبورت” حيث تحدث بدلا من ذلك عن ماذا يعني بالنسبة له أن يلعب لصالح فريق كبير مثل مانشستر يونايتد.

وقال صاحب الـ27 عاما: “أن تلعب لنادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد أمر رائع، أنت تشعر بالفخر بهذا القميص خاصة في المباريات خارج الأرض”.

وأضاف: “مع مرور الوقت تدرك ماذا يعني هذا الشعار بالنسبة للجماهير، والناس الذين يعملون بالنادي، يجب أن تفخر بالوقت الذي قضيته هنا”.

وانضم دي خيا ليونايتد في عام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد، وواجه صعوبات في بدايته مع الفريق الأحمر، إلا أنه نجح في إثبات نفسه فيما بعد كأحد أهم الحراس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساعد دي خيا مانشستر يونايتد على الفوز بلقب البريمييرليج في الموسم الأخير للمدرب التاريخي السير أليكس فيرجسون 2012-2013.