رسمياً برشلونة يجدد عقد قائد الدفاع

أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد قلب دفاعه جيرارد بيكيه حتى عام 2022 وبشرط جزائي تصل قيمته إلى 500 مليون يورو.

ولعب بيكيه 421 مباراة بقميص برشلونة حتى الآن وحقق 3 ألقاب بدوري الأبطال مع البلاوغرانا إضافة لستة ألقاب بالليغا و5 بكأس الملك ومثلها بالسوبر الإسباني إضافة لثلاثة ألقاب بالسوبر الأوروبي ومثلها بكأس العالم للأندية.

وانضم بيكيه لبرشلونة عام 1997 وغادر النادي عام 2004 متوجهاً إلى مانشستر يونايتد لكنه عاد للبلاوغرانا عام 2008 من جديد.

ويبلغ سن بيكيه 30 عاماً لكن رغم ذلك اختار برشلونة وضع بند جزائي كبير بعقده وهو دليل على سعي الإدارة لتحسين سياستها بالعقود بعد رحيل نيمار عن النادي الصيف الماضي.

ولعب بيكيه 24 مباراة رسمية حتى الآن هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدفين.

مرتبط