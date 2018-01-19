شجار بين ثنائي بايرن ميونخ في التدريبات

شهدت تدريبات فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، واقعة مثيرة، بطلها اثنين من نجوم النادي البافاري.

وأشارت صحيفة (بيلد) الألمانية في تقرير لها عن العملاق البافاري، إلى أنه نشب شجار بين الكولومبي خاميس رودريجيز وزميله سباستيان رودي، خلال تدريبات الفريق.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن رودي انفجر في وجه خاميس بعد التحام بينهما خلال التدرييات.

وذكرت أن يوب هاينكس، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، واللاعبون تدخلوا للفصل بين اللاعبين المتشاجرين.

وتعيد هذه اللقطة للأذهان الشجار الذي وقع بين آريين روبن وفيليب لام قائد بايرن السابق، قبل سنوات بسبب كرة مشتركة بينهما في إحدى الحصص التدريبية.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة فيردر بريمن، بعد غدٍ الأحد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).