عقب تجديد عقد بيكيه.. نجم جديد يقترب من التجديد لبرشلونة

توصل نادي برشلونة الإسباني لإتفاقاً مع سيرجي روبيرتو ظهير الفريق من أجل تجديد تعاقده رفقة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن تجديد عقد مدافعه المخضرم غيرارد بيكيه بشرط جزائي وصل الى 500 مليون يورو.

ووفقاً لما نقلته العديد من الصحف العالمية فإن إدارة البلوجرانا قد أنهت إتفاقاتها مع اللاعب لتجديد تعاقده على أن يتم التوقيع رسمياً خلال الإسبوع المقبل حيث أن المفاوضات بين برشلونة وممثل اللاعب إقتربت من نهايتها.

هذا واشارت التقارير بأن روبيرتو سوف يقوم بتجديد تعاقده رفقة برشلونة حتى صيف عام 2023 مع وضع شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 400 مليون يورو.

هذا وأقدمت إدارة النادي الكتالوني على تجديد عقود أهم اللاعبين لديها خلال الفترة المقبلة لإغلاق الباب أمام إغراءات الأندية الأخرى والتي تستهدف التعاقد مع لاعبي البلوغرانا.

كما أشارت الصحف أن إدارة برشلونة سوف تُكثف جهودها للعمل على تحسين عقد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ورفع راتبه والشرط الجزائي في عقده عقب الأنباء التي أفادت برغبة مانشستر سيتي الإنجليزي بضمه الصيف المقبل.

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