غضب نيمار يقربه من الانتقال إلى ريال مدريد

ظهر اللاعب جونيور نيمار دا سيلفا مهاجم ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غاضباً بقوة بعد فوز فريقه على ديجون 8-0 في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي مساء الأربعاء.

ورغم تألق اللاعب الدولي البرازيلي في تلك المباراة وتسجيله أربعة أهداف بها، إلَّا أنه خرج منها واضعاً رأسه تجاه الأرض ويبدو عليه الحُزن والأسى بشكل كبير.

نيمار تعرَّض لصافرات استهجان كثيرة من جماهير فريق العاصمة الفرنسية باريس بسبب رفضه ترك تنفيذ ركلة الجزاء بنهاية المباراة لزميله الأوروغواياني إدينسون كافاني، ليُعيد إلى الأذهان خلافات الثنائي في بداية الموسم على تنفيذ تلك الركلات.

وكان كافاني قد سجل هدفاً في المباراة عادل به رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق السابق كهداف تاريخي للنادي الباريسي وكان بحاجة إلى تلك الركلة من أجل انفراده بلقب الهداف التاريخي لفريق ملعب حديقة الأمراء، لكن نيمار رفض ذلك، مما أغضب الجماهير وجعلها تُطلق صافرات الاستهجان تجاهه.

فيما قام توماس مونييه الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان بالوقوف إلى جانب كافاني مؤكداً أن نيمار كان يجب عليه ترك الركلة لكافاني من أجل الحصول على لقب الهداف التاريخي منفرداً رغم أنه لا يمكن لومه على ذلك كونه المصنف الأول لتسديد ركلات الجزاء في الفريق.

هذا الأمر قد يلعب بقوة في صالح نادي ريال مدريد الإسباني الراغب بقوة في التعاقد مع نيمار في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة ليكون بديلاً للبرتغالي كرستيانو رونالدو في هجوم الفريق الملكي.

وكان نيمار قد رحل عن نادي برشلونة الإسباني إلى باريس مقابل الشرط الجزائي المُقدر حينها بـ222 مليون يورو، وأشارت التقارير أن هناك بند يسمح لنيمار بالعودة إلى الليغا من جديد عبر بوابة ملعب سانتياغو برنابيو مقابل نفس المبلغ.

فهل ينجح ريال مدريد في استغلال غضب اللاعب صاحب الـ25 عاماً من أجل التعاقد معه في نهاية الموسم الحالي؟ أم ينجح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في تحسين الأمور بين نيمار وكافاني؟

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