فالنسيا يجدد عقد هدف ريال مدريد

أعلن نادي فالنسيا الإسباني رسميًا، عن تجديد عقد نجمه الشاب، مع تحسين راتبه ورفع الشرط الجزائي في عقده.

وقام نادي الخفافيش بتفعيل البند الذي يسمح له بتجديد عقد الجناح الشاب فيران توريس، حتى 2020 مع رفع الشرط الجزائي من 8 ملايين يورو إلى 25 مليون يورو، وذلك بعدما شارك مع الفريق الأول هذا الموسم.

وكان عقد فيران توريس السابق، يمنح نادي فالنسيا الحق في تمديد عقد اللاعب ورفع الشرط الجزائي له، إن شارك مع الفريق الأول.

وشارك توريس في مباراته الأولى مع الفريق أمام سرقسطة، ضمن كأس الملك، بعد دخوله كبديل، وقد وافق الطاقم الفني على أن ينضم النجم الصغير للفريق الأول بشكل دائم.

ومع أن الشرط الجزائي يبدو قليلاً، خاصة مع الأرقام المرتفعة التي يشهدها السوق، إلاّ أنها خطوة أولى من النادي للحفاظ على نجمه الشاب، من أطماع الأندية التي تطارده، وعلى رأسها ريال مدريد.