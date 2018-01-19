فينجر يجبر مورينيو على الصراحة

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن النادي لا يزال يبذل محاولات للتعاقد مع أليكسيس سانشيز، نجم آرسنال.

وأضاف مورينيو، أن الصفقة التي ذكرت وسائل إعلام، أنها ستشمل انتقال هنريك مخيتريان، إلى الجانب الآخر لم تحسم بعد.

ومع استمرار المفاوضات، استبعد لاعب الوسط الأرميني من تشكيلة مانشستر يونايتد لمباراة بيرنلي، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي.

وأوضح مورينيو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنه لا يملك معلومات مؤكدة، بشأن مدى اقتراب الناديين من حسم الصفقة.

وتابع مورينيو “أعتقد أن هناك مفاوضات بالفعل بشأن سانشيز. عندما يتحدث مدرب آرسنال بكل هذه الصراحة عن الموضوع، فإنني أعتقد أنه لا يوجد ما يدعونا إلى النفي أو إخفاء ما يحدث”.

ونوه “لكن الأمر لم يحسم تماما بعد. حتى هذه اللحظة مخيتريان من لاعبي اليونايتد، وسانشيز في صفوف آرسنال، ومع وجود مباراة تنتظرنا غدا، أرغب في التركيز على هذه المواجهة”.

وقال مورينيو، إنه ليس طرفا في المفاوضات، ومثله مثل أي شخص آخر، ينتظر معرفة أي أخبار.

وأضاف “في بعض الأحيان يعتقد الناس أن المدربين يشكلون طرفا أصيلا في المفاوضات، يعتمد الأمر على وضع كل فريق، والطريقة التي ندير بها أعمالنا”.

وأردف “في حالتي عندما يرتبط الأمر بالجلوس إلى طاولة مفاوضات، فإنني أرغب في أن أكون بعيدا. سأبقى بعيدا وسأنتظر معرفة أي أخبار”.

وأوضح مورينيو، أن المدافع دالي بليند، استبعد من مباراة بيرنلي بسبب الإصابة.