كلوب يشكك في سبب انسحاب جوارديولا من صفقة سانشيز

باتت صفقة اللاعب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، الشغل الشاغل في الصحافة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث اقترب اللاعب من الرحيل عن صفوف آرسنال، والانضمام لنادي مانشستر يونايتد، بعد أن كان قريبًا من مانشستر سيتي.

ويعتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن المال لم يكن سبب انسحاب مانشستر سيتي من صفقة سانشيز.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة (إندبندنت) البريطانية :”لن أتحدث عن أرقام، ولكن لا أتخيل أن مانشستر سيتي انسحب من الصفقة بسبب المال”.

وأضاف المدرب الألماني: “الأمر لا يدور حول المال، ربما يكون ذلك بسبب وجود فرصتين في مانشستر، ربما تذهب إلى هذا الفريق أو ذاك، ربما أحدهما يقول لا أريدك، أنا لست متأكدًا، لكنه ليس حول المال”.

واختتم: “أليكسيس سانشيز لاعب رائع، وإضافة قوية لأي فريق، أعتقد أنه سيساعد مانشستر يونايتد، إنه لاعب جيد، ولكننا لا نريده وهذا ما يهمني فقط”.