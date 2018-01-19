مختريان يوجه رسالة محيّرة ما بين الوداع والبقاء!

زاد هنريك مختريان من حيرة مشجعي مانشستر يونايتد وارسنال بعد نشره صورة عبر حسابه على “إنستغرام” مع زملائه خلال تمرين الشياطين الحمر.

وعلّق مختريان على الصورة بالقول “لحظات مسلية بتمرين اليوم” وهو ما اعتبرته بعض الصحف الإنجليزية بمثابة نشر لصورة الوداع بوقت لا تبدو فيه الأمور كذلك بظل استمرار تواجد اللاعب بتمارين مانشستر يونايتد.

وبدا كأن مختريان يرغب من خلال هذه الصورة توجيه رسالة ينفي فيها الشائعات التي تحدثت عن تواجده بلندن مؤكداً أنه مازال بمانشستر ضارباً بالتالي الشائعات التي تحدثت عن قرب إتمام الصفقة.

وتحدث مدرب ارسنال آرسين فينغر عن إمكانية إتمام الصفقة بأي لحظة لكنه لم يستبعد بذات الوقت فشل الانتقال علماً أن الصحف كانت قد تحدثت عن استمرار تمسّك مختريان بموقفه.

وكان وكيل اللاعب مينو رايولا قد أكد أن الصفقة لن تتم إلا بموافقة “ميكي” وبالتالي يبدو أن الصفقة ستتعقد خلال الأيام القادمة.

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