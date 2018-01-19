نيجيريا تخطف ليبيا بهدف في بطولة إفريقيا للمحليين

فاز منتخب نيجيريا على نظيره الليبي، مساء اليوم الجمعة، بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقامة حاليًا في المغرب وحتى الرابع من الشهر المقبل.

وأحرز صنداي فالي هدف الفوز في الدقيقة 79 بعد متابعة لركلة ركنية من الجهة اليمنى، لم يحسن الدفاع الليبي التعامل معها رغم الكثافة العددية داخل منطقة الجزاء.

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى أربع نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة، متقدمة بنقطة واحدة عن ليبيا التي تلقت الخسارة الأولى بعد الفوز على غينيا الإستوائية في الجولة الأولى.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم، منتخب رواندا صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة مع غينيا الإستوائية متذيل الترتيب بدون نقاط ضمن المجموعة ذاتها.