وكيل أعمال محمد صلاح في مدريد للتفاوض مع إدارة النادي الملكي؟!

يبدو أن صفقة انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى ريال مدريد أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

الصحفي الإسباني المعروف “إدواردو أجوير” أكد خلال استضافته بالبرنامج الشهير “تشرنغيتو” على قناة “لاسكسيتا” أن “رامي عباس” وكيل أعمال صلاح قد وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل التفاوض مع إدارة النادي الملكي الراغبة في ضم اللاعب.

ويعد إدواردو أجوير من الصحفيين الموثوقين في “آس” وسبق له الفوز بعدة سبقات صحفية مثل تأكيده أن غاريث بيل أصبح لاعبا لريال مدريد عام 2013.

وقع محمد صلاح لنادي ليفربول خلال الصيف الماضي قادما من روما في صفقة كلفت خزينة الريدز 50 مليون يورو، فنجح في تسجيل 18 هدفا وتمرير 6 في البريميرليغ، وتسجيل 5 أهداف وتمرير هدف آخر في مباريات دوري الأبطال، أي أنه سجل 23 هدفا ومرر 7 أهداف في 28 مشاركة بقميص ليفربول.

وأصبح اسم محمد صلاح متداولا بين الصحف الإسبانية كأحد المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد خاصة في ظل الشح الهجومي الذي أصاب بطل دوري الأبطال، بينما من المتوقع أن ترفض إدارة ليفربول التنازل عن خدماته بسهولة، وسترفض النظر إلى أي عرض لا تتجاوز قيمته الـ100 مليون يورو، ولن تسمح له بالرحيل قبل نهاية الموسم على أقل تقدير.

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