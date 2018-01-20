أوباميانغ في طريقه للانضمام إلى آرسنال

ات النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في طريقه للانضمام إلى فريق آرسنال الإنجليزي، وذلك وفقاً لما أكده الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وأكد دي مارزيو أن النادي اللندني وافق على التعاقد مع أوباميانغ بعقد يمتد لـ 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 10 ملايين أورو في الموسم الواحد، وكان أوباميانغ استُبعد من قائمة بوروسيا دورتموند التي كانت تستعد لمواجهة هيرتا برلين أمس الجمعة، بالجولة 19 من الدوري الألماني، وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث أكد مايكل زورك المدير الرياضي للنادي أن اللاعب يبدو مشغولاً ببعض الأشياء الأخرى ويفتقد للتركيز، وبالتالي لن يكون مفيداً لدورتموند في رحلة برلين”.

فينغر يؤكد اقتراب الغابوني من الغانرز

وما يؤكد اقتراب أوباميانغ من الانضمام لآرسنال التصريحات التي أدلى بها أرسين فينغر مدرب الغانرز أول أمس، وأشاد خلالها باللاعب، حيث قال: “الشخصية القوية من الممكن أن تكون إيجابية جداً أو أن تكون سلبية جداً.. ولكن أوباميانغ حقق الكثير خلال مسيرته ونجح في تحقيق أشياء إيجابية كثيرة في الملعب من خلال شخصيته القوية”، وهي إشارة قوية على اقتناع المدرب الفرنسي بإمكانيات اللاعب الغابوني، وموافقته النهائية على انضمام اللاعب إلى صفوف فريقه قي الساعات القليلة المقبلة.

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