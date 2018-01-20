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بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد: الجزائر تتفوق على الكونغو

20 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, كل الرياضات, ملاعب العالم 55 زيارة

فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد على نظيره الكونغولي بنتيجة (33-31) (الشوط الأول: 19-14) اليوم الجمعة 19 جانفي 2018 لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى لبطولة أمم افريقيا2018 الجارية بالغابون من 17 إلى 27 جانفي 2018.
ويعتبر الفوز على الكونغو هو الثاني للخضر بعد المسجل أمام الكاميرون (31-23) مقابل هزيمة واحدة أمام منتخب الغابون (البلد المنظم (25-26). ويملك منتخب الجزائر مؤقتا اربعة نقاط.
وسيخوض “الخضر” لقاءهم الرابع والأخير للدور الأول يوم الأحد مع منتخب تونس بداية من الساعة الخامسة على ان تركن كل المنتخبات اليوم السبت للراحة وعقب مباريات الدور الأول تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة للدور ربع النهائي .

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