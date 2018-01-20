بن ناصر يفكر في العودة إلى آرسنال

لا يزال لاعب المنتخب الوطني ونادي إمبولي الإيطالي إسماعيل بن ناصر يحن إلى أيام لعبه مع نادي آرسنال الإنجليزي والعودة من جديد إلى البريمرليغ، حيث أكد لموقع “فوت ميركاتو” أنه غادر المدفعجية من أجل اللعب لأكبر وقت ممكن بعد أن اخبره المدرب الفرنسي للفريق إرسن فينغر أنه يملك العديد من لاعبي وسط الميدان وقال في هذه النقطة: ” صحيح أنني كنت اللعب في آرسنال بالرغم من صعوبة المأمورية في تحقيق ذلك، كما أن فينغر أكد لي أنه يتواجد العديد من اللاعبين في وسط الميدان وهذا ما جعلني أرحل للبحث عن فريق آخر يضمن لي المشاركة”.

” ربما أعود يوما لآرسنال من الباب الواسع”

يبدو أن بن ناصر لم تعجبه الطريقة التي غادر بها نادي آرسنال ويملك نية للثار من النادي، حيث لم ينتظر اللاعب أن يخسر المزيد من الوقت وقرر الانتقال إلى نادي ينشط في الدرجة الثانية الإيطالية وينافس بقوة على لعب ورقة الصعود للكالتشيو، إلا أن هذا لم يمنع إسماعيل من التفكير في لعودة من جديد للغانزر وقال: “لقد كنت أريد اللعب باستمرار ولذلك اخترت الرحيل كأحسن حل، لكن من يعلم قد أعود يوما لآرسنال لكن من الباب الواسع”.

” أملك شروطا في عقدي تسمح لي بالعودة”

بعدها تحدث بن ناصر الذي يبصم على مستوى كبير مع نادي إمبولي والذي جعله محل أطماع العديد من الأندية، أنه يملك بنود في عقده قد تسمح له بالعودة من جديد إلى آرسنال وأهمها التألق في “السيري ب” ولو أن تحقيق الصعود مع إمبولي إلى الكالتشيو قد يجعله يغبر رأيه ويبقى في إيطاليا وحتى إمكانية اللعب لنادي كبير هناك يبقى واردا إن واصل بن ناصر الظهور بنفس المستوى الحالي على الأقل.

“أريد تحقيق الصعود لأننا نملك مجموعة قادرة على ذلك”

كما أكد لاعب الخضر أنه يهدف تحقيق الصعود “للسيري ” مع فريقه هذا الموسم وذلك في حديث آخر للصحافة الإيطالية وهنا قال بن ناصر: “يمكننا تحقيق الصعود للسيري “أ” لدينا تشكيلة قادرة على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، علينا أن نعمل بجد ونحاول تحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات، الدوري صعب وطويل، سيكون الأمر مخيبا إذا فشلنا في تحقيق الصعود”.

“منصبي الجديد يمنحني حرية أكبر”

في النهاية تحدث بن ناصر عن المركز الجديد الذي يشرك فيه مع إمبولي في الجولات الأخيرة والذي جعله يتمتع بأكثر حرية فوق أرضية الميدان وهنا قال: ” أكيد، منصبي الجديد يعجبني كثيرا لأنه يمنحني الحرية فوق أرضية الميدان، كما أنني الآن بدأت العمل على الجانب التكتيكي أكثر عكس بداياتي مع كرة القدم وهذا سيسمح لي بالنضج أكثر”.

ب-بكوش

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