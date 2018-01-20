تشيلسي يستنجد بكراوتش خلفا لباتشواي

شفت تقارير صحفية عن سعي نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع مهاجم فريق ستوك سيتي بيتر كراوتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تعزيز هجوم الفريق، ووفقا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية فإن تشيلسي حول اهتمامه بضم مهاجم ستوك سيتي خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري، ليكون بديلا للمهاجم البلجيكي ميشي باتشواي الذي اقترب من الرحيل عن الفريق، وأضافت الصحيفة أن البلوز كانوا يرغبون في ضم اندي كارول مهاجم فريق وستهام إلا أن الإصابة التي تعرض لها الأخير في الكاحل والتي ستبعده أكثر من 4 أسابيع، أنهت اهتمام تشيلسي بضم اللاعب، وكان كرواتش قد انضم لصفوف فريق ستوك سيتي عام 2011، حيث سجل 49 هدفا خلال 186 مباراة.

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