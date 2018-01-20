تعطل المفاوضات بين ليستر وبيكشتاش بخصوص سليماني

كشفت العديد من التقارير التركية والانجليزية أن الدولي الجزائري في صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي إسلام سليماني لن يلعب في نادي بيشكتاش التركي بنسبة كبيرة جدا عقب تعطل المفاوضات بين الطرفين واختلافهما حول كيفية تحويل اللاعب إلى تركيا خلال هذا الشتاء، فالأتراك يرغبون في استعارة مهاجم بلوزداد السابق في حين أن إدارة ليستر ترغب في البيع النهائي لعقد اللاعب وهو ما جعل المفاوضات تتوقف، في حين كشفت تقارير أخرى أن السبب الحقيق وراء تعطل المفاوضات هو الاختلاف الكبير في الشق المالي للصفقة والمطالب المالية الكبيرة لليستر.

بيشكتاش حول أنظاره لمهاجم واست هام

ما يؤكد أن صفقة سليماني سقطت في الماء ولن يكون لاعبا في بيكشتاش بحسب موقع لندن فوتبال هو تقديم إدارة النادي التركي عرضا رسميا لإدارة واست هام من أجل استعارة مهاجمها ساخو وهي في انتظار رد المطارق، كما أن مهاجم واست هام ليس الوحيد الذي يستهدفه بيشكتاش، بل هناك العديد من المهاجمين المتواجدين في قائمة مسيري النادي الذين حلوا بلندن منذ أيام من بينهم ويلباك من آرسنال.

واتفورد ونيوكاسل يتابعان جديده باستمرار

من جانب آخر كشفت دالي ستار الإنجليزية أن سليماني لا يزال محل اهتمام ناديي واتفورد ونيوكسل وخاصة واتفورد الذي يرغب مدربه ماركو سيلفا في رؤيته بألوان الفريق خلال الجولات القادمة وهو الذي يعرف جيدا الإمكانيات الهجومية للاعبه السابق في سبورتينغ لشبونة وهو الآن بصدد البحث فقط عن عرض يمكن به إقناع إدارة ليستر بالتخلي عن خدمات سليماني عقب رفض العرض الأول.

يواجه اليوم واتفورد الذي سيعاينه عن قرب

سيكون سليماني اليوم أمام فرصة جيدة أن قرر المدرب بويال إشراكه في اللقاء الذي سيتقبل فيه ليستر نادي واتفورد على ملعب الكينغ باور برسم الجولة الرابعة والعشرون من البريمرليغ، حيث سيعمل لاعب بلوزداد الأسبق المستحيل لتأكيد مستواه تحت أنظار مدرب واتفورد الذي يعرفه جيدا وكذلك إدارة النادي وأنصاره بأن سليماني سيكون صفقة رابحة لهم إن تم التعاقد معه.

مدرب ليستر: “لا يمكنني الحديث عن كل شيء يتعلق بسليماني”

أكد مدرب نادي ليستر سيتي الفرنسي كلود بويال في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس أنه لا يمكنه الكشف عن كل شيء يخص مفاوضات النادي مع إدارة بيشكتاش التركي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال هذا الشتاء وهنا قال بويال: “لا يمكنني قول المزيد حول قضية سليماني، قلت في وقت سابق انه لدنيا العديد من المهاجمين في الفريق ووجب علي القيام بإحداث توازن في التعداد وهو ما سيضر العديد من المهاجمين بطبيعة الحال،

سنتحدث مع اللاعبين المعنيين ونرى ماذا سيحدث مستقبلا”.

ب-بكوش

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