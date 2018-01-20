غزال: ” أشعر بأنني قادر على تقديم المساعدة أكثر لموناكو”

أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي موناكو الفرنسي رشيد غزال خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل لقاء فريقه بنادي ماتز لحساب الجولة الثانية والعشرين من الرابطة الفرنسية الأولى أنه يتواجد في وضعية جيدة وقادر على تقديم الإضافة للنادي ومساعدته أكثر مقارنة بما قدمه حتى الآن بعد أن تأقلم بشكل جيد مع النادي وطريقة لعبه وقال: ” أشعر أني في حالة جيدة وأمل في مساعدة الفريق أكثر مما كنت أقوم به من قبل، كنت بحاجة لوقت من اجل التأقلم مع نادي جديد وفلسفة لعب جديدة”.

“المنافسة شديدة للظفر بمكانة أساسية”

بعدها تحدث لاعب الخضر والقادم من ليون عن المنافسة في الفريق والتي قال إنها محتدمة جدا ومن الصعب الظفر بمكان أساسي، كما قال أنه قام بعمل كبير في التدريبات خلال العطلة الشتوية ويرغب في اللعب وأوضح بالقول: ” نحن في فريق كبير والمنافسة قوية جدا وليس من السهل الظفر بمكان أساسي، إلا أنني أرغب في اللعب لأني قمت بعمل كبير في التدريبات خلال العطلة الشتوية وأحس بأني في حالة جيدة ولدي استعدادات لاستئناف الدورين سنواجه نادي ماتز الذي يجب أن نتعامل معه بجدية كبيرة بالنظر إلى ما يقدمه في الجولات الأخيرة من مستوى جيدا جدا، فوضعيته الصعبة لا تعكس مستواه ونحن نتسابق على المركز الثاني وأي نقطة تبقى مهمة وهو ما سيجبرنا على تقديم كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز”.

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