غلام أولوية مانشستر يونايتد في الصيف

عاد الحديث في الصحافة الإيطالية عن تواجد مدافع الخضر فوزي غلام ضمن اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه مورينيو الذي يراه أولوية الاستقدامات في الصيف القادم وسبق للإعلام الايطالي أن تداول هذا الخبر الذي مفاده توصل المان يو إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دي لورانتيس على كل التفاصيل المالية، فبحسب شبكة “بريميوم سبور” فإن الشياطين الحمر جاهزون لدفع 60 مليون أورو وكسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي وقعه قبل أيام فقط وبمباركة من وكيل أعماله البرتغالي مينديز الذي يعمل على تسهيل انتقاله إلى الأولترافورد.

غلام: ” أنا مسلم والإصابات قضاء وقدر”

كشف المدافع الجزائري لفريق نابولي الإيطالي فوزي غلام عن سعادته بعد عودته إلى أجواء التدريبات الجماعية مع فريقه الإيطالي، عقب مضي أكثر من 73 يوما من الغياب إثر تعرضه لقطع في الأربطة المعاكسة للركبة شهر نوفمبر المنصرم، بالرغم من التقديرات الأولية كانت توحي بغيابه لقرابة ستة أشهر، وقال غلام في تصريح للإذاعة الوطنية: ” أنا مسلم وأومن بالله وعلي أن أومن بقضاء الله وقدره، كما أن هذا النوع من الإصابات وارد في أي لحظة لكل لاعب، أتدرب على انفراد منذ فترة طويلة وقد تلقيت الضوء الأخضر لمباشرة التدريبات الجماعية، ولدي الوقت الكافي للعودة إلى المباريات الرسمية”.

ميرتينز: “غلام الأفضل في مركزه”

أبدى الجناح البلجيكي لنادي نابولي ديريس ميرتينز سعادته الكبيرة بحصول زميله فوزي غلام على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في الجزائر لعام 2017، قال ميرتينز عن الظهير الأيسر لنابولي: “أهنئه، حتى لو كان حصوله على هذه الجائزة أمرًا متوقعًا، لعب معنا العام الماضي بصورة جيدة للغاية”. وأضاف في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو ويب”: “فوزي لاعب فريد من نوعه في مركزه، لقد فعل أشياء مذهلة مع نابولي”.وأكمل: “غلام أثبت أنه أفضل من الجميع في مركزه، هذا ما تقوله الإحصائيات، هو لاعب من طراز عالمي، وتفوقه على لاعبين مثل ياسين براهيمي ورياض محرز أمر مثير للإعجاب”.

ب-بكوش

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