قرباج: ” 40 لاعبا مهددا بالبطالة في مرحلة العودة”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج عند نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية أمس عن العديد من الأمور، التي تخص الرابطة المحترفة الأولى والثانية وعلى رأسها قضية تأهيل اللاعبين و حرمان عدة أندية من إجازات اللاعبين الذين تم استقدامهم في قترة التحويلات الشتوية الحالية بسبب ديونهم العالقة من قبل المكتب الفدرالي وقال في هذا الموضوع:” 40 لاعبا من بينهم ستة أجانب مهددين بالبطالة خلال المرحلة الثانية من الموسم، ويتعلق الأمر بلاعبي شباب بلوزداد، الحراش البليدة، رائد القبة، مولودية وهران، عين فكرون، وشباب باتنة”.

” لجنة العقوبات هي التي تحرم الأندية من التعاقدات”

بعدها سلط قرباج الضوء على عمل لجنة المنازعات التي لجأ إليها العديد من اللاعبين لطلب أوراق تسريحهم من أنديتهم والفصل في شكاويهم، والتي قال أن عملها يختلف تماما عن لجنة العقوبات التي تبقى المخولة الوحيدة بحرمان الأندية من التعاقدات وهنا قال رئيس الرابطة: “يجب أن لا نخلط بين دور غرفة المنازعات ولجنة العقوبات، لأن هذه الأخيرة هي المخولة بحرمان الأندية من التعاقدات، يوم الأحد سنرى ما يمكن أن يحدث في اجتماع المكتب الفيدرالي، ويجب أن نكون دبلوماسيين وأن لا نسير كرة القدم بقانون المحاكم”.

“بلوزداد وبلعباس مهددان بخصم النقاط من الفيفا”

تطرق رئيس الرابطة في تدخله أيضا لقضية شباب بلوزداد الذي تلقت رابطته مراسلة رسمية من الاتحاد الدولي للعبة بخصوص الشكوى التي رفعها اللاعب الكاميروني جيل نغومو ضد إدارة الفريق بسبب عدم نيله لمستحقاته العالقة وهنا أوضح قائلا: ” وصلت مراسلة رسمية من الفيفا بخصوص شباب بلوزداد واللاعب نغومو، الذي يطالب بالحصول على أمواله بالعملة الصعبة في وقت أنه كان يتلقى راتبه بالدينار الجزائري وفق الشرط الموجود في عقده، ومن غير المعقول مطالبته بالعملة الصعبة، كما أن فريق اتحاد بلعباس مهدد هو الآخر بخصم ست نقاط من رصيده بسبب قضية اللاعب خيسمايلي وإذا طلبت الفيفا منا ذلك فإننا سننفذ قرار الاتحاد الدولي”.

“بلايلي لا يمكنه اللعب في الجزائر لأنه معاقب”

فجر رئيس الرابطة مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص اللاعب الذي أثار الجدل، وكان محل صراع بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر من أجل التعاقد معه وإعادته للبطولة الجزائرية من ناديه أونجي الفرنسي، حيث قال قرباج أن بلايلي لا يمكنه اللعب في البطولة الجزائرية: “بلايلي معاقب لأربع سنوات في الجزائر ولا يمكنه اللعب هنا” وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كلام قرباج، بما أن اللاعب قلصت فترة عقوبته من قبل المحكمة الرياضية الدولية والفيفا ما سمح له باللعب في الليغ 1 الفرنسية من بوابة نادي أونجي، في وقت يمنع من اللعب في الجزائر بالرغم من أنه نشر وثيقة تبين إلغاء عقوبته في الدوري الجزائري.

” لم نتجاوز القانون في تأهيل لاعبي الوفاق”

في الأخير تطرق قرباج إلى قضية تأهيل لاعبي الوفاق السطايفي الذي يبقى ممنوع من الاستقدامات على غرار عدة أندية بسبب الديون، وهنا قال أنه لن يتجاوز القانون في تأهيلهم لأن حالة الوفاق خاصة وهو مرتبط بمنافسة إفريقية وأوضح بالقول: “لم نؤهل لحد الساعة أي لاعب لصالح الأندية المدانة ولم نتجاوز القانون، فوفاق سطيف لديه منافسة إفريقية وهو مجبر على تأهيل لاعبيه محليا، قبل أن يتم تأهيلهم من قبل الاتحاد الإفريقي بعدها، كما أن سبب قبول ملفات الأندية التي تعرف أنها مدانة جاء بعد تعهدهم بتسوية ديونهم في أول أيام الميركاتو، ولا يمكنني رفض أي ملف لكن الأكيد أننا لم نؤهل أي لاعب للأندية المدانة في الوقت الحالي”.

ب-ب

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