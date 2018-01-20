ماندي يصاب ومشاركته أمام برشلونة غير مؤكدة

يسير لاعب المنتخب الوطني ومدافع نادي ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي للغياب عن اللقاء الثاني تواليا في الليغا الاسبانية، فبعد غيابه عن لقاء الجولة المنصرمة أمام ليغانيس بداعي العقوبة وتراكم البطاقات الصفراء، تبقى مشاركته هذا الأحد أمام العملاق الكاتالوني غير مؤكدة بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات بيتيس أمس والتي جعلت الطاقم الطلي للفريق يقرر مغادرته للملعب وخضوعه للفحوصات الأولية في انتظار ما ستسفر عنه الفحوصات المعمقة التي سيجريها اليوم قبل القرار النهائي بمشاركته من عدمها ويعتبر غياب لاعب رامس السابق عن اللقاء بمثابة الضربة القوية للنادي الأندلسي خاصة وأن ماندي تألق كثيرا في لقاء الذهاب أمام رفقاء ميسي وقدم واحد من أحسن لقاءاته منذ قدومه إلى الليغ الإسبانية ليبقى القرار النهائي منتظر اليوم وبيد الطاقم الطبي والمدرب كيكي سيتين الذي يرغب في الاعتماد على كل لاعبيه الأساسيين للوقوف أمام البارصا.

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