مانشستر سيتي يجدد تعاقده مع فيرناندينيو حتى 2020

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي أمس، الجمعة، تجديد التعاقد مع لاعب الفريق البرازيلي فيرناندينيو لمدة موسمين حتى عام 2020، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي، وكان عقد اللاعب، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً مع السيتي، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن المستوى المميز الذي ظهر عليه في الموسم الحالي، خاصة أنه شارك في 30 مباراة مع الفريق حتى الآن منذ بداية الموسم، جعل المدير الفني غوارديولا يتمسك به ويجدد تعاقده لمدة عامين، وانضم اللاعب البرازيلي لصفوف مانشستر سيتي عام 2013، بعد أن أمضى 6 مواسم مع فريق شاختار الأوكراني، وخاض مع الفريق الإنجليزي 212 مباراة حتى الآن، سجل خلالهم 19 هدفاً.

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