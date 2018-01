PORTO ALEGRE, BRAZIL - JUNE 30: Algeria's goalkeeper Rais Mbolhi in action during the 2014 FIFA World Cup Brazil Round of 16 match between Germany and Algeria at Estadio Beira-Rio on June 30, 2014 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Metin Pala/Anadolu Agency/Getty Images)

مبولحي: “جاهز للتحدي الجديد والكرة السعودية تطورت” شاركها Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn أبدى الحارس الجزائري رايس مبولحي المنضم حديثًا إلى الاتفاق، سعادته باللعب لفريقه الجديد مشيرًا إلى أن الأندية السعودية باتت أقوى مما كانت عليه قبل، وقال مبولحي في تصريحات تلفزيونية: “المفاوضات مع الاتفاق استمرت لفترة وأخيرًا تُوجت بالتوقيع وأشعر بسعادة بالغة لذلك، جاهز لهذا التحدي الجديد، ولعب المباريات مباشرةً، وأتطلع لمقابلة زملائي الجدد في الفريق”.

” أتدرب على انفراد وأتواجد في أقصى جاهزية”

وعما إذا كان ملمًا بالكرة السعودية، علق بالقول: “كنت أتابع مبارياتها ولدي أصدقاء كُثر، التحقوا بأندية سعودية بعد رحيلهم عن أوروبا، وأعتقد أنها أصبحت أكثر قوة وباتت في وضع أفضل مما كانت عليه في السابق”.، وحول أسباب رحيله عن ران الفرنسي، قبل شهرين ومدى جاهزيته حاليًا، قال حارس الجزائر: “بعد تغيير المدرب، دائمًا ما تحدث تغييرات أخرى وهذا ما واجهته، لكنني تدربت جديًا بمفردي لأبقى في أقصى جاهزية”.

جماهير الاتفاق تنتظر منه الكثير ودوخة يرحب به

مباشرة بعد توقيع الحارس مبولحي عقده مع الاتفاق السعودي سارعت ردود أفعال جماهير النادي إلى الترحيب به في صفوف الفريق، واصفة إياه بالصفقة الممتازة التي ستقدم الكثير للفريق بناء على ما يملكه الحارس الجزائري الذي حسب الجماهير السعودية كان من أفضل الحراس المشاركين في كأس العالم الأخيرة، وأحسن الحراس العرب، بالمقابل نشر دوخة حارس نادي أحد السعودي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي مرفوقة بصورة له مع مبولحي قائلا مرحبا مبولحي في الدوري السعودي”.

ب-ب شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)

مرتبط