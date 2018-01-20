محرز سادس أحسن ممرر في البريمرليغ

بعد أن جاء في المركز السادس ضمن قائمة ضمت 30 لاعبا أعدتها شبكة “السكاي سبور” لأحسن اللاعبين في البريمرليغ، احتل الجزائري رياض محرز متوسط ميدان نادي ليستر سيتي المركز السادس مجددا ولكن هذه المرة في قائمة أحسن الممررين في لقاءات الدوري فقط بعد أن قدم 7 تمريرات حاسمة في 1859 دقيقة شارك فيها هذا الموسم حتى الجولة 23 وجاء بعد كل من بول بوغبا (9 تمريرات حاسمة في 1134 دقيقة)، لوري ساني (9 تمريرات حاسمة في 1461 دقيقة)، كيفن دي بروين (9 تمريرات حاسمة في 1969 دقيقة)، دافيد سيلفا (8 تمريرات حاسمة في 1608 دقيقة)، دالي آلي (7 تمريرات حاسمة في 1840 دقيقة).

ارتبط مجددا بآرسنال بعد مغادرة لاعبيها

عاد الحديث عن انتقال محرز إلى نادي آرسنال في الميركاتو الشتوي الحالي ليتداول بقوة بعد المستجدات الجديدة التي عرفها بيت الغانرز برحيل لاعبه والكوت إلى إيفرتون وكذلك الشيلي سانشيز إلى نادي مانشستر يونايتد وهو ما سيحتم على الفرنسي ارسن فينغر البحث عن بديلين لهما ومحرز يتواجد في أحسن رواق للالتحاق بالنادي اللندني الذي قد يتقدم بعرض جديد لإدارة ليستر لإقناعها بالتخلي عن خدمات ابن تلمسان.

مدرب ليستر: ” محرز لن يرحل وسئمت من تكرار نفس الإجابة”

عاد مدرب نادي ليستر سيتي للتأكيد من جديد على أن نجم الفريق الأول محرز لن يرحل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي وذلك خلال الندوة لصحفية التي نشطها أول أمس وهو نفس الكلام الذي قاله منذ مدة طويلة ومنذ بداية الميركاتو، معتبرا أن محرز سعيد في الفريق وقال الفرنسي: ” دائما أكرر نفس الشيء ونفس الكلام، محرز سعيد باللعب معنا ويستمتع بكرة القدم وهذا أهم شيء، لا يوجد أي شيء جديد واللاعب لن يرحل، يمكننا رؤية أدائه في كل مباراة هو يحب الفريق ويحب اللعب بجانب زملائه وهذا بمثابة حافز للجميع، الميركاتو دائما هكذا ولحد الآن لا يوجد أي شيء ننتظر حدوثه في القريب وما علينا إلا تسيير هذه المرحلة بالشكل الجيد”.

ب-ب

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