مورينيو يؤكد التفاوض مع سانشيز وفينغر يلمح لانتقاله قريبا إلى الشياطين الحمر

كد جوزي مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجود مفاوضات مع آرسنال لضم ألكسيس سانشيز نجم المدفعجية في جانفي الجاري، ويسعى مانشستر يونايتد لضمه مقابل مبلغ مالي قبل رحيله عن المدفعجية بالمجان في الصيف المقبل، ويعد تعليق مورينيو هو أول تصريح رسمي من إدارة مانشستر يونايتد حول صفقة سانشيز التى جذبت اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية، وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي اليوم، “لا يوجد جدوى من الإنكار الآن، لكن الصفقة لم تنته حتى الآن”، وأضاف مدرب مانشستر يونايتد، “أعتقد أن الجميع يعلم أننا نتفاوض لضم سانشيز، وأصبح الأمر مؤكداً بعدما تحدث فينغر مدرب آرسنال عن الصفقة المرتقبة”، ويسعى مانشستر يونايتد لضم سانشيز مقابل هنريك مخيتاريان ومقابل مالي لإتمام التعاقد مع نجم آرسنال ومنتخب تشيلي في الميركاتو الجاري.

فينغر يرجّح انتقال لاعبه إلى الشياطين الحمر

وينتهي عقد مهاجم تشيلي مع آرسنال بنهاية الموسم الجاري وكان هدفاً أيضاً لمانشستر سيتي لكن يبدو أنّ يونايتد انتزع الصفقة من غريمه وجاره، وقال فينغر قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري اليوم السبت: “عاصرت انتقالات خلال 30 عاماً لذا أقول إنّ التعاقد سيتم على الأرجح، لكن في أي وقت قد تنهار الصفقة وإذا لم تتم سيلعب معنا السبت”، وأشار إلى أنّ هنريك مخيتاريان لاعب وسط يونايتد قد ينضم إلى آرسنال في المقابل، وأضاف: “أحب هذا اللاعب وخضنا مباريات ضده عندما كان في بوروسيا دورتموند وهو يقدر طريقة لعبنا.. قد يحدث تبادل للاعبين وأعتقد أن كل لاعب سيحل مكان الآخر”، وذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية أنّ يونايتد مستعد لدفع أكثر من 350 ألف جنيه استرليني (485 ألف دولار) أسبوعياً لسانشيز، وتابع فينغر: “لا أحبذ الحديث عن الأرقام لأنها قضية تخص يونايتد وأحترم يونايتد لأنه يوفّر الأموال التي يدفعها للاعبين من موارده الخاصة، سانشيز يبلغ من العمر 29 عاماً لذا فإنّ العقد المقبل سيكون مهماً جداً بالنسبة له”.

النجم الشيلي تدرب أمس مع المدفعجية

هذا، وقد أثار التشيلي اليكسيس سانشيز الجدل، بعد مشاركته في مران فريقه آرسنال أمس، وذلك على الرغم من الأقاويل التي تؤكد أنه من المنتظر إعلان انتقاله رسميا إلى صفوف مانشستر يونايتد أمس الجمعة، وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يشارك سانشيز المران مع فريق تحت 18 عاما في آرسنال كما حدث أول أمس، انتظارا لإعلان الصفقة، إلا أن الجميع فوجئ بمشاركته في مران الفريق اللندني أمس، وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن مشاركة سانشيز في مران أمس، قد أكدت أن الفرنسي أرسين فينغر ربما يعتمد عليه في قيادة الفريق خلال مواجهة كريستال بالاس اليوم السبت في الجولة الـ24 من البريميرليغ، وكانت التقارير الصحفية قد أكدت أن اللاعب سيتم إعلان انتقاله رسميا أمس للشياطين الحمر، مقابل حصول آرسنال على خدمات الأرميني هنريك مختيريان بالإضافة إلى مبلغ مالي.

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