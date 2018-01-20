 وناس مطلوب في ساسولو الإيطالي

يسير الدولي الجزائري آدم وناس لخوض تجربة جديدة في الكالتشيو الإيطالي وهذه المرة مع نادي ساسولو الإيطالي وفق ما أفادت به قناة بي إن سبورت التي أكدت أن خريج نادي بوردو مطلوب على جناح السرعة في النادي الأخضر والأسود والذي لعب له من قبل مواطنه تايدر، وذلك في صفقة مبادلة مع اللاعب ماتيو بوليتاني الذي يرغب نادي نابولي في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي دون الكشف عن القيمة المالية التي سيضيفها نادي الجنوب الإيطالي.

ثالث نادي إيطالي يرغب في التعاقد معه

رغم أن وناس لم يشارك كثيرا هذا الموسم مع المدرب ماوريسيو ساري الذي لم يشركه ولا مرة كأساسي في لقاءات الكالتشيو وكان الاعتماد عليه إلا في لقاءات الكأس من البداية إلا أن وناس استطاع أن يترك أثاره مع نابولي ولفت أنظار بعض الأندية المتوسطة في الكالتشيو الإيطالي، التي أبدت رغبتها في التعاقد معه وعلى شكل إعارة أو مقايضة في صورة كييفو فيرونا وبولونيا وكلها أندية قد تسمح لوناس بالنضج أكثر وربح أكبر قدر من المنافسة والتأقلم بشكل جيد مع أجواء الدوري الإيطالي الذي يختلف كثيرا عن نظيره الفرنسي من الجانب البدني والتقني.

نابولي لا يعارض إعارته بطلب من المدرب

يبقى كل شيء واردا في مستقبل الدولي الجزائري الذي قد يجد نفسه خارج أصوار ملعب السان باولي على الأقل خلال الستة أشهر القادمة بما أن الميركاتو الشتوي لم يغلق بعد ولا تزال 10 أيام كاملة، خاصة وأن إرادة النادي تتجه لإعارته بطلب من المدرب ساري الذي وقف في وجه الجميع من أنصار وإعلام وأكد أن وناس ورغم موهبته إلا أنه بحاجة لمزيد من الوقت، ليكون منافسا في نادي بحجم نابولي وبتشكيلته الحالية، لهذا فهو مع فكرة إعارة اللاعب فقط وليس بيعه على أن يعود من جديد في الصيف القادم.

ب-بكوش

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