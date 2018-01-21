بياتسا يترك بصمته الرسمية الأولى مع شالكه

سجل ماركو بياتسا، لاعب شالكه الجديد، أول أهدافه الرسمية مع الأزرق الملكي، أمام هانوفر، في المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر البوندسليجا.

وانتقل بياتسا من يوفنتوس الإيطالي إلى الأزرق الملكي، في يناير الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسجل الجناح الكرواتي، هدف التقدم لشالكه بعدما راوغ مدافع هانوفر، قبل أن يسدد الكرة على يسار الحارس، الذي فشل في إبعادها.

وجاء هدف بيتاسا من أول تسديدة له في البوندسليجا، كما أصبح أول لاعب كرواتي يسجل لعمال المناجم لشالكه، في الدوري الألماني منذ سبتمبر 2010، عندما سجل مواطنه إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة الحالي.

وقرر بياتسا الرحيل عن السيدة العجوز، بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي، بعدما تضاءلت كل فرصه مع البيانكونيري، حيث يسعى للظهور بشكل جيد قبل نهاية الموسم الحالي، من أجل التواجد في مونديال روسيا رفقة منتخب بلاده.