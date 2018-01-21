بيل يتفوق على نجوم الليغا برقم مميز

يواصل الدولي الويلزي تألقه مع نادي ريال مدريد، بعدما سجل الهدف الثاني له والثالث لريال مدريد في المباراة، التي أقيمت اليوم الأحد، أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الـ20 من الليغا.

وقالت شبكة “أوبتا” إن الويلزي سجل اليوم الهدف الخامس له في عام 2018 في كل المسابقات، ولا يوجد أي لاعب في الليغا وصل لهذا العدد من الأهداف حتى الآن.

من جانب آخر قال حساب “ميستر شيب” الإسباني للإحصائيات إن ثنائية بيل هي الثانية له هذا الموسم، كما أنه سجل الهدف رقم 19 عن طريق الرأس من أصل 76 هدفًا سجلها لريال مدريد، أي أن أهدافه الرأسية نسبتها 25% مع الفريق الملكي.