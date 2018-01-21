توتنهام يعتزم مقاومة عرض ريال مدريد الخرافي

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الاسباني يخطط لتقديم عرض خيالي للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة “ذا تايمز” فإن إدارة الملكي تنوي تقديم عرض بـ200 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الهداف الانجليزي، وهو المبلغ الذي سيكسر الرقم القياسي المسجل باسم صفقة انضمام البرازيلي نيمار جونيور لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة الى أن دانييل ليفي رئيس توتنهام ينوي تقديم عرض مغر للبالغ من العمر 24 عاما، لإقناعه بالبقاء مع السبيرز براتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني.

إلا أن النادي اللندني قد يجد صعوبة في تحمل هذه الأعباء المالية خاصة في حال فشله في إنهاء الموسم الحالي للبريميرليج ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وأنهى هاري كين العام الماضي 2017 في صدارة هدافي العالم برصيد 56 هدفا متفوقا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.