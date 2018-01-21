جماهير شالكه تطالب غوريتسكا بالرحيل حالًا

شنت جماهير شالكه، هجومًا على لاعبها ليون غوريتسكا، اليوم الأحد، بعدما فضل الانتقال إلى بايرن ميونخ، الصيف المقبل.

ورفعت الجماهير لافتة كبيرة، في ملعب مباراة شالكه، أمام ضيفه هانوفر، اليوم، بالجولة الـ19 من البوندسليغا، حيث كُتب عليها: “لا المال ولا الألقاب أكبر من الفريق.. من لا يقدر ذلك فليرحل عن هنا حالًا”.

ومن جانبه، دفع دومينيكو تيدسيكو، المدير الفني للأزرق الملكي، بغوريتسكا في التشكيل الأساسي لفريقه، أمام هانوفر، في مباراة اليوم.

وسيتجه النجم الألماني الصاعد، إلى فريقه الجديد، بايرن ميونخ، عقب انتهاء عقده مع شالكه، بنهاية الموسم الجاري.