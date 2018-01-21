ريكلمي يضع شرطا لفوز الأرجنتين بكأس العالم

تحدث النجم الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكلمي، عن فرص فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم الصيف المقبل، حيث ستقام البطولة في روسيا.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تصريحات للاعب الأرجنتيني السابق، قال فيها: “إذا كان ميسي على ما يرام، فإن الأرجنتين لديها فرص للفوز بكأس العالم”.

وتحدث ريكلمي عن عودة تيفيز لبوكا جونيورز، وقال: “هو لاعب مختلف، وبالنسبة لنا جميعًا فإننا نحبه كثيرًا، نريده أن يكون هنا ويعتزل بقميص البوكا”.

وتابع: “إن الرئيس أنجليسي يحاول أن يفعل أشياء جيدة منذ 6 سنوات، آمل أن نعطي الجماهير نفس السنوات لنكون قادرين على العمل بنفس الهدوء، لم أكن أعتقد أن بوكا سيستغرق الكثير من الوقت دون الفوز بكأس ليبرتادوريس، لكني لا أضغط من أجل ذلك”