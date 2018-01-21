سباعية ريال مدريد ترسم طريق الأمل لبوتراجينيو

اعتبر إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسساتية لريال مدريد، أن الفريق الملكي قد عاد أخيرًا إلى مستواه، بعد التغلب على ديبورتيفو لاكورونيا (7-1)، في الجولة الـ20 من الليغا، اليوم الأحد.

وقال بوتراغينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “الجمهور يستحق مباريات مثل مباراة اليوم، يجب أن يأتوا للاستمتاع بالفريق، كان لدينا العديد من الفرص، سجلنا 7 أهداف، لكننا كنا قادرين على إحراز المزيد”.

وعن موقف الفريق، في جدول ترتيب الدوري، قال: “اليوم عدنا إلى مستوانا.. الفريق أظهر، اليوم، جزءًا مما يمكن تقديمه، هذا هو الطريق الآن، نحن ندخل مرحلة مهمة، يجب أن تكون هذه هي البداية، لدينا آمال كبيرة”.

وحول أهداف بيل وكريستيانو، قال: “أصيب بيل لفترة طويلة، لقد كان مثيرًا دائمًا، الهدف الأول له كان رائعًا، والهدف الثاني كان جيدًا، وتحدث عن قوته الهوائية.. سجل كريستيانو هدفين، لكنه تسبب في خمسة”.

وأضاف: “نود أن نرفع الألقاب، نريد الفوز في كل مباراة، وما زال يتبقى الكثير في الموسم الحالي، لدينا لاعبون أبطال، وفازوا بالكثير، علينا أن نثق بهم”.