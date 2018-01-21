كاسيميرو: قدمنا مباراة مثالية أمام لاكورونيا

علق البرازيلي كاسيميرو، لاعب نادي ريال مدريد، على الفوز العريض لفريقه اليوم الأحد، على حساب ديبورتيفو لاكرونيا، بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الـ20 من الليغا.

وقال البرازيلي في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية: “في النهاية لعبنا جيدًا وسجلنا الأهداف، الكرة لم تكن تريد الدخول سابقًا ولكنها دخلت اليوم، أعتقد أننا لعبنا مباراة مثالية”.

وأضاف: “أؤكد أن ريال مدريد كان على ما يرام اليوم، كنا أقرب للكمال، نحن نعمل كل يوم ونتدرب جيدًا، واليوم الكرة كانت معنا ودخلت المرمى”.

وتابع: “من المهم أنه كان لدينا رد فعل جيد، نحن نعلم أننا لم نكن على ما يرام خلال الفترة الأخيرة، لم نكن نسجل الكثير من الأهداف، ولكن اليوم قدمنا مباراة كبيرة للفريق بأكمله.. تهانينا للجميع”.

واختتم: “لم نخرج من حالة الحزن، نحن نأسف لذلك، ريال مدريد دائمًا مطالب بالفوز، وعلينا الفوز بصورة مستمرة، لم نفعل ذلك كثيرًا مؤخرًا، ولكن اليوم علينا أن نحتفل”.