لجنة تسيير الدوري الجزائري تبدأ مهمتها غدا

تتسلم اللجنة المؤقتة برئاسة عمر بهلول، مهمة تسيير الدوري المحلي للمحترفين، اعتبارا من الغد، طبقا لقرار اتحاد الكرة برئاسة خير الدين زطشي، الصادر اليوم.

وكان الاتحاد الجزائري قرر بالإجماع، اليوم الأحد، حل رابطة الدوري من خلال سحب تسيير دوري الدرجتين الأولى والثانية من مجلس إدارتها.

وسيتم تنصيب اللجنة المؤقتة غدا الاثنين، التي ستضم عمر بهلول رئيسا، وعلي مالك (رئيس رابطة الهواة)، ويوسف بن مجبر (رئيس رابطة ما بين الجهات)، ورشيد مالك (رئيس رابطة ولاية الجزائر)، كأعضاء، إضافة إلى نذير بوزناد، كأمين عام للجنة.

وقال عمر بهلول، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن اللجنة المؤقتة ستستمر في عملها إلى غاية توفر الظروف المناسبة لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد للرابطة.

وكشف بهلول، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري، سيجتمع قريبا للبت في مصير اللاعبين الذي لم يؤهلوا بعد مع أنديتهم في فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الديون المتراكمة على الفرق، ملمحا إلى قيدهم بصفة رسمية.