ناتشو يتساوى مع ثلاثي ريال مدريد

تساوى ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، مع ثلاثة لاعبين من الملكي، بعدما سجّل هدف التعادل للمرينغي أمام ديبورتيفو لاكورونيا، اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ20 من الليجا.

وقال حساب “ميستر شيب” الإسباني للإحصائيات إن الهدف الذي سجله ناتشو اليوم، هو الهدف الثاني له في الليغا هذا الموسم، ليعادل كل من كريم بنزيما وتوني كروس وداني سيبايوس في عدد الأهداف.

وأوضح الحساب ذاته أن الهدف الذي سجله ناتشو اليوم هو الهدف الثامن له في 145 مباراة مع ريال مدريد، والثالث له بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، بواقع هدفين في الليغا وهدف في دوري الأبطال.