نيمار يكتب رسالة غامضة بعد واقعة كافاني

كتب نيمار جونيور، نجم فريق باريس سان جيرمان، رسالة غامضة، وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لصيحات استهجان من جانب جماهير الفريق العاصمي.

وكانت جماهير سان جيرمان قد هاجمت البرازيلي بصافرات الاستهجان في مباراة ديجون، بعد أن حرم زميله إدينسون كافاني من تنفيذ ركلة جزاء، كان سيصبح الهداف التاريخي للنادي لو نجح في تسجيلها.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي بموقع (انستاجرام): “عمرك لا يحدد نضجك، مؤهلاتك لا تحدد ذكاءك، الشائعات عنك لا تحدد من أنت”.

وعلى الرغم من أن نجم برشلونة السابق لم يحدد ماذا يقصد بهذا الكلام، إلا أن صحيفة موندو ديبورتيفو، قالت إن اللاعب البرازيلي ربما يقصد الرد على أولئك الذين انتقدوه في الآونة الأخيرة.

يذكر أن نيمار سيغيب عن مواجهة سان جيرمان أمام مضيفه أولمبيك ليون اليوم الأحد، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي، بسبب آلام في فخذه الأيمن.