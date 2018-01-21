يوفنتوس يخطط لصفقة مجانية من آرسنال

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع نجم فريق آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالمجان.

ولفت لاعب الوسط جاك ويلشير، الأنظار إليه بتألقه في الفترة الأخيرة بعد عودته للتشكيلة الأساسية لفريق شمال لندن، علما بأن عقده الحالي مع الغانرز سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن إدارة يوفنتوس تأمل في جلب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للكالتشيو الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، حيث ترى إدارة البيانكونيري أن أسلوب لعبه سيناسب تماما الدوري الإيطالي.

ويأتي ذلك رغم تصريحات آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال مؤخرا، والتي قال فيها إنه واثق من استمرار ويلشير على ملعب الإمارات بالموسم المقبل.

ويقال إن إدارة آرسنال قد عرضت على الدولي الإنجليزي عقدا جديدا بأجر أساسي قدره 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بالإضافة إلى حزمة مكافآت مغرية مرتبطة بالأداء، في محاولة لإقناعه بالبقاء مع الفريق، علما بأنه يتقاضى حاليا راتبا أسبوعيا 100 ألف جنيه إسترليني.