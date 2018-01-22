أتليتيكو ينافس “اليوفي” على كافاني

دخل أتليتيكو مدريد في صراع خفي مع نادي جوفنتوس من أجل محاولة التوقيع مع إديسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ترشحه وسائل الفرنسية لمغادرة ملعب “حديقة الأمراء” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لسلسلة الخلافات بين بينه وبين نيمار دا سيلفا، الذي أصبح يحتكر تنفيذ ركلات الترجيح وكذا المخالفات المباشرة، مما يجعله يسجل الأهداف أكثر من كافاني، هذا الأخير الذي لم يعد يطيق هذا الوضع وأصبح يفكر ماليا في تغيير الأجواء أي يكون له الأفضلية في تسديد المخالفات المباشرة وضربات الجزاء

“الأتليتي” يريد استغلال توتر علاقة إديسون مع نيمار

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن أتليتيكو مدريد يفكر جديا في ضم الأوروغواياني كافاني في انتقالات الصيف المقبل، خصوصا بعدما شهدت علاقة كافاني ونيمار تصدعا جديدا، خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان على ديجون بنتيجة (8-0) سجل خلالها نيمار أربعة أهداف، وبدأت الأزمة حين أطلقت جماهير الفريق الباريسي صافرات الاستهجان على البرازيلي والذي أصر على تسديد ركلة جزاء رغب زميله كافاني في تسديدها ليكسر رقم زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ156 هدفا، لكن سجل نيمار منها الهدف الرابع له في اللقاء.

سيميوني يرى في كافاني بديلا مثاليا لغريزمان

كشفت الصحيفة عن السبب الرئيسي الذي دفع إدارة أتليتيكو مدريد إلى التفكير جديا في الدخول في منافسة شرسة مع نادي جوفنتوس من أجل التوقيع مع إديسون كافاني، حيث قالت أن ذلك قد جاء بناء على طلب مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي يرى في اللاعب الخيار المثالي لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي ارتبط بشكل وثيق في الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى برشلونة، كما حاولت بعض الأندية الإنجليزية على غرار مانشستر سيتي وكذا مانشستر يونايتد التحرك من أجل محالة التعاقد معه.

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