الخضر سيواجهون فلسطين وديا يوم 27 فيفري

كشف المدير الفني الوطني رابح سعدان في اجتماع المكتب الفدرالي وخلال عرضه لبرنامج عمله أن المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة سيواجه المنتخب الفلسطيني الأول يوم 27 فيفري بالجزائر، لكن من دون الكشف عن الملعب الذي سيحتضن المواجهة، حيث سيعين عن قريب، كما تحدث عن طبيعة الشهادات الجديدة التي ستمنح للمدربين المكونين من قبل المديرية الفنية وهي شهادات تدريبية فيدرالية من 1 إلى 3.

إعادة النظر في تأهيل لاعبي الوفاق

بعد أن كان سببا مباشرا في سحب البساط من تحت قدمي قرباج، كشفت الفاف على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أنها ستعيد النظر في قضية تأهيل لاعبي وفاق سطيف بانوح وعواج اللذين تم ناهليهما من قبل قرباج رغم أن الوفاق معني بقرار الفاف القاضي بحرمان كل الأندية المدانة من الاستقدامات في الميركاتو الشتوي الحالي، إلا أن قرباج أهلهما لأن الوفاق سيشارك في منافسة إفريقية.

الفاف تهدد الأندية بسحب نقطة في حال تهميش الفئات الصغرى

من بين القرارات التي خرج بها المكتب الفدرالي في اجتماعه أمس بسطيف هو سحب نقطة من رصيد الأندية في حال غابت فئاتها الصغرى عن اللقاءات وخسارتها على البساط في مباراتين وهو القرار الذي اتخذ بعد ملاحظة الفاف التهميش الكبير من الأندية للفئات الصغرى، التي تولي كل الأهمية للأكابر وفقط.

ب-بكوش

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