الريال يخطط لاستقدام غريزمان في الصيف

كشفت إحدى الصحف الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستعد لدخول منافسة شرسة مع نادي برشلونة من أجل ضم لاعب فريق أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان الذي يعد المهاجم الفرنسي هدفا أساسيا لدى النادي الكتالوني منذ موسم الانتقالات الصيفي الماضي، ولكن الريال قرر محاولة التوقيع مع اللاعب خصوصا في ظل التراجع الرهيب لأداء لاعبي زين الدين زيدان هذا الموسم، حيث أصبحوا يبتعدون بفارق كبير عن برشلونة صاحب صدارة الدوري الإسباني حاليا.

بيريز سيغري أتليتيكو بعرض أكبر من برشلونة

ذكرت شبكة “دياريو غول” الإسبانية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يريد الحصول على خدمات غريزمان في نهاية الموسم الحالي، وأفادت أن بيريز مستعد لفعل أي شيء من أجل حسم تلك الصفقة والظفر بها على حساب “البلاوغرانا”، مضيفة أن إدارة النادي الملكي مستعدة لدفع مبلغ أكبر من البارصا لحسم هذه الصفقة، ونوهت أن هذه الأخيرة قد تكلف 100 مليون أورو وهي قيمة الشرط الجزائي لفك ارتباط غريزمان مع أتليتيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الاتفاق الشفهي بين الجارين قد يصعّب المهمة

أوضح ذات المصدر أن بيريز يدرك جيدا مدى تأقلم غريزمان في العاصمة الإسبانية مدريد وسيستخدم هذا الأمر كوسيلة إقناع قوية من أجل حث اللاعب على الانتقال إلى جار أتليتيكو مدريد وليس برشلونة، إلا أن هناك أمرا مهما قد يصعب هذه الصفقة وهو الاتفاق الشفهي بين إدارة الريال و أتليتيكو والذي يقضي بعدم انتقال أي لاعب من فريق إلى آخر احتراما لجماهير الناديين، إلا أن هذا الأمر قد لا يثني من عزيمة الريال ويجعله يقوم بإبرام الصفقة.

مرتبط