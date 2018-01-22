برشلونة يعرقل انتقال فيدال لإشبيلية

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إشبيلية لم يصل لاتفاق بعد مع برشلونة للحصول على توقيع الظهير الأيمن أليكس فيدال هذا الشهر، وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة رفض المقابل المادي الذي تقدم به إشبيلية لضم فيدال مقابل 6 مليون أورو، بالإضافة إلى المتغيرات، وأضافت أن برشلونة يريد الحصول على 12 مليون أورو دون وضع متغيرات في الصفقة، في حين عرض النادي الأندلسي 6 ملايين أورو بجانب بعض المتغيرات.

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