بيريز يرفض تجديد عقد رونالدو

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد صدمة من قبل رئيس النادي فلورينتينو بيريز، بشأن تجديد عقده مع النادي الملكي، وكان رونالدو قد تلقى وعدا من بيريز بتجديد عقده ورفع قيمة راتبه السنوي، بعدما قاد الفريق الصيف الماضي للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن بيريز وجه رسالة واضحة لرونالدو مؤخرا، حملت في كلماتها: “لا يمكن توقيع عقد جديد، حيث لا نملك أموالا كافية”، وأضافت الصحيفة أن رونالدو ثار غضبه من رسالة بيريز.

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