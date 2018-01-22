تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد صدمة من قبل رئيس النادي فلورينتينو بيريز، بشأن تجديد عقده مع النادي الملكي، وكان رونالدو قد تلقى وعدا من بيريز بتجديد عقده ورفع قيمة راتبه السنوي، بعدما قاد الفريق الصيف الماضي للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن بيريز وجه رسالة واضحة لرونالدو مؤخرا، حملت في كلماتها: “لا يمكن توقيع عقد جديد، حيث لا نملك أموالا كافية”، وأضافت الصحيفة أن رونالدو ثار غضبه من رسالة بيريز.
الرئيسية / آخر الأخبار / بيريز يرفض تجديد عقد رونالدو
شاهد أيضاً
ليمار يتجاهل عمالقة إنجلترا
كشفت تقارير صحفية أن نجم الدوري الفرنسي، صرف النظر عن فكرة اللعب في “البريميرليغ”، حيث …