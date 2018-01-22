جورجينيو يوافق على التجديد لنابولي

أفادت تقارير صحفية صباح أمس، أن لاعب خط وسط نابولي جورجينيو قريبا من توقيع عقد جديد للبقاء في “البارتينوبي” حتى عام 2022، وكان الدولي الإيطالي قد انضم إلى نابولي من فيرونا عام 2014، ومنذ ذلك الحين، كان لاعبا رئيسيا في “سان باولو”، ووفقا لما ذكرته صحيفة “الماتينو” الإيطالية، ومع أداء جورجينيو الرائع، فمن المقرر أن يكافأ البالغ من العمر 26 عاما بعقد جديد سيشهد تضاعف أجره، وقد تم الاتفاق على الشروط بين اللاعب والنادي، مع تلقي جورجينو راتب بقيمة 3 ملايين أورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى المكافآت.

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