جوفنتوس يطالب بمبلغ خيالي لبيع ديبالا وساندرو

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد مع ثنائي يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، وأليكس ساندرو في انتقالات الصيف المقبل، وبحسب موقع ” كالتشيو ميركاتو ” الإيطالي فقد وضع يوفنتوس سعر لبيع نجميه للنادي الفرنسي، على الرغم من التصريحات السابقة لبيبي ماروتا المدير التنفيذي للبيانكونيري بأن النادي لا يعتزم الاستغناء عن ديبالا الذي يصف البعض بخليفة ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين.

“اليوفي” يشترط 250 مليون أورو لتسريح الثنائي

أوضح موقع “كالتشيو ميركاتو” أن جوفنتوس حدد مبلغ 250 مليون أورو لباريس سان جيرمان للحصول على خدمات ديبالا وساندرو معا، وكان باريس سان جيرمان ضم نيمار دا سيلفا من برشلونة في الصيف الماضي مقابل 222 مليون أورو ويرى جوفنتوس أن المبلغ الذي حدده لبيع ثنائي فريقه مناسبا، يذكر أن ديبالا يعاني من إصابة في أوتار الركبة ولا يشارك الآن رفقة “البيانكونيري”، ويعد اللاعب هدفا لكبار الفرق الأوروبية كبرشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وبالنسبة لساندرو فقد سبق وأن حاول تشيلسي في التعاقد معه.

بارزالي يوافق على التجديد لـ”اليوفي”

أكد أندريا بارزالي مدافع فريق جوفنتوس استعداده لتوقيع عقد جديد مع النادي حتى عام 2019، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم، لكن هذا الاتفاق الجديد سيدفعه إلى البقاء مع “اليوفي”، وفي حديث بارزالي لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، نشر موقع “فوتبول إيطاليا” تصريحاته: “تحدث مع النادي والمدرب قبل بضعة أيام، لذا آمل أن أوقع على عقد جديد قريبا”، وأضاف: “أعتقد أننا نعتزم مواصلة التقدم معا”.

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