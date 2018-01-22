راموس يطالب الريال بجلب بونوتشي

طفت أزمة جديدة في ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية تتمثل في عدم اقتناع القائد سيرجيو راموس بأداء الدفاعي للنادي الملكي، مما دفعه لمطالبة إدارة النادي الإسباني التعاقد مع لاعب فريق ميلان ليوناردو بونوتشي في الصيف القادم، حيث انتقل المدافع الإيطالي إلى ملعب “سان سيرو” قادما من جوفنتوس في موسم الانتقالات الصيفي الماضي، ولكنه لا يشعر بالارتياح هناك، نظرا للنتائج السلبية التي حققها ميلان منذ انطلاق الموسم وابتعاده كثيرا عن المراكز الأولى المؤهلة للمسابقات القارية.

سيرجيو يريد الإيطالي نظرا لعدم اقتناعه بأداء فاييخو

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة النادي الملكي حاول ضم مدافع جديد من أجل تعزيز صفوف الفريق خاصة في ظل تراجع النتائج هذا الموسم، وأفادت أن راموس اجتمع مع مسؤولي الريال وأخبرهم أن بونوتشي هو الأجدر على تعزيز خط الدفاع في “سانتياغو برنابيو”، وأوضحت أن راموس قد عبر عن امتعاضه من مستوى فاييخو الذي عاد إلى الريال مطلع الموسم الحالي ولم ينجح في تعويض الفارغ الكبير الذي خلفه رحيل البرتغالي بيبي عن صفوف الفريق الملكي إلى بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

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