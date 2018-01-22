روما يحدد سعر دزيكو وإيمرسون لتشيلسي

حدد نادي روما الإيطالي المبلغ الذي يطالب به مقابل الاستغناء عن خدمات إدين دزيكو مهاجم الفريق وإيمرسون بالميري الظهير الأيسر للفريق خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم نادي تشيلسي بعض من أجل التوقيع المهاجم إيدين دزيكو ليخلف رحيل دييغو كوستا إلى أتليتيكو مدريد وكذا اقتراب ميشي باتشواي من مغادرة “البلوز” على سبيل الإعارة، كما يطمح لتدعيم مركز الظهير الأيسر كذلك.

“الذئاب” يطالبون بـ65 مليون أورو لتسريح الثنائي

ذكرت “توتو ميركاتو” الايطالية أن تشيلسي حدد مبلغا ماليا قدره 50 مليون أورو مقابل الحصول على الثنائي إلا أن مونشي المدير الرياضي لروما أكد رغبة النادي الإيطالي في الحصول على 65 مليون أورو مقابل الثنائي، حيث لم يتوصل الطرفين إلى أي اتفاق بينهما حتى الآن لكن هناك تفاؤل بشأن نجاح المفاوضات بين الطرفين بعدما أبدى روما موافقته المبدئية على قبول طلب تشيلسي قبل التفاوض المادي.

روما يريد استعارة دارميان هذا الشتاء

انضم نادي روما إلى سباق الأندية الراغبة في ضم لاعب فريق مانشستر يونايتد ماتيو دارميان خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أن المدرب جوزي مورينيو أعطى الضوء الأخضر لإمكانية رحيل دارميان هذا الشهر، وأفادت أن الذئاب الإيطالية تريد ضم اللاعب الإيطالي في الميركاتو الشتوي الجاري، ولكن على سبيل الإعارة فقط مع إمكانية إضافة بند الشراء الدائم في نهاية المدة، وأوضحت أن “الشياطين الحمر” مستعدون لبيع “دارميان” مقابل 17 مليون أورو.

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