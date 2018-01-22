ريال مدريد 7 – ديبورتيفو لاكورون 1

الريال يقسو على “الديبور” ورونالدو ينزف الدماء

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات باكتساح ديبورتيفو لاكورون بسبعة أهداف مقابل هدف مساء أمس، في الجولة العشرين من الدوري الإسباني، ونجح أدريان لوبيز في التقدم للضيوف بهدف في الدقيقة 23، قبل أن يقلب الريال الطاولة بتسجيل 6 أهداف متتالية بدأها ناتشو رودريغيز، في الدقيقة 32، ثم غاريث بيل تسجيل هدفين متتاليين، قبل أن يوقع لوكا مودريتش على الهدف الرابع، ليضع بعدها كريستيانو رونالدو بصمته بتسجيل ثنائية، قبل أن يعود ناتشو لاختتام السباعية بهدف في الدقائق الأخيرة، وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة ليواصل احتلال المركز الرابع، بينما توقف لاكورون عند 16 نقطة في المركز الـ18.

رونالدو تعرض لإصابة ونزف الدماء قبل أن يغادر

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة قوية خلال مباراة ريال مدريد و ديبورتيفو لاكورون، وذلك عندما سجل رونالدو الهدف السادس للنادي الملكي والثاني له باللقاء ليصطدم وجهه بقدم لاعب “الديبور” أثناء تسجيله الهدف برأسية في الدقيقة 84، وقد عبرت جماهير الريال عن تخوفها مما حدث لـ”الدون” بعدما رأته وهو ينزف الدماء ويغادر الملعب، لكن يبدو أن الأمر لن يكون خطيرا.

“بي.بي.سي” يعود بعد 273 يوما

شهدت مباراة ريال مدريد و ديبورتيفو لاكورون أمس، على ملعب “سانتياغو برنابيو” في الأسبوع الـ20 بالدوري الاسباني عودة الـ “بي.بي.سي” مرة أخرى بعد غياب دام 273 يوما، وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية أنه منذ 23 أفريل من العام الماضي، لم يتزامن الثلاثي الشهير “البي.بي.سي” قد لعب على أرض الملعب، وفي ذلك اليوم كان لقاء الكلاسيكو في “البيرنابيو” الذي غادر فيه بيل متأثرا بإصابته، ومنذ ذلك الحين بين إصابة وإيقاف لم يلعب رونالدو وبيل وبن زيمة معا إلى غاية يوم أمس.

مودريتش يعود للتسجيل بعد أكثر من عام

أنهى الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد جفافه التهديفي في بطولة الدوري الإسباني، وتمكن مودريتش من تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد في شباك ديبورتيفو لاكورون أمس، من تسديدة رائعة، وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مودريتش سجل هدفه الأول في الدوري الاسباني منذ سبتمبر عام 2016، عندما سجل هدفا ضد أوساسونا وسجل ريال مدريد 131 هدفا في الدوري منذ آخر مباراة سجل فيها مودريتش.

طارق- ب

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