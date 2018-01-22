زطشي يسحب الثقة من قرباج ويدفعه للاستقالة

خرج أعضاء المكتب الفدرالي المجتمعين أمس بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بسطيف وبرئاسة رئيس الفاف خير الدين زطشي بقرار أنهى الجدل والصراع القائم منذ مدة بين الفاف والرابطة، وتم سحب تسيير البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني من الرابطة ورئيسها محفوظ قرباج، الذي أعلن هو الآخر استقالته وهو القرار الذي جاء بتزكية من الوزارة التي منحت الضوء الخضر لزطشي لإبعاد رجل محسوب على رئيس الاتحاد السابق محمد روراوة.

ديريكتوار لتسيير البطولة بداية من اليوم وبهلول رئيسا

بعدها قرر المكتب الفدرالي تشكيل لجنة مسيرة مؤقتة للبطولة الوطنية حتى انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية، وتعيين رئيس جديد مثلما يتم تداوله في محيط الفاف بحسب مصادر مطلعة فإن عضو المكتب الفدرالي عمار بهلول سيتولى رئاسة الديريكتوار، وقد يكون إلى جانبه رئيس رابطة بومرداس بن مجبر وبعض رؤساء الرابطات الجهوية الذين سيتولون تسيير ما تبقى من البطولة بداية من اليوم بعد مراسلة الفاف للرابطة بضرورة إخلاء المقر.

قرباج يؤكد استقالته من تسيير الرابطة

رغم أن سحب تسيير البطولة الوطنية من رابطة كرة القدم لا يعني مباشرة إقالة قرباج، إلا أن هذا الأخير غادر مقر الاجتماع مباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيقدم استقالته خلال الجمعية العامة القادمة ولن يترشح لعهدة جديدة، بعد أن أصبح كابوسا للمكتب الفيدرالي الذي مجرد تواجد قرباج فيه أصبح مزعجا بحسب رئيس شباب بلوزداد السابق.

قرباج: ” قرار الفاف أراحني، كنت أعمل مكرها واستقالتي لا رجعة فيها”

أكد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم الذي سحب منه تسيير البطولة أمس أن القرار المتخذ من قبل المكتب الفدرالي أراحه كثيرا، بما أنه كان يعمل في ظروف غير مناسبة على الإطلاق وأنه أصبح يحس نفسه عبءا ثقيلا على بعض الأطراف التي قال أن العيش معها أصبح مستحيلا وفي تصريحات إعلامية بعد مغادرته مكان الاجتماع قال قرباج: ” القرار أراحني من حمل ثقيل لأني كنت أعمل في ظروف غير مناسبة ومن المستحيل المواصلة، كما أن قرار المكتب الفدرالي يؤكد أنني أصبحت عبءا ثقيلا على بعض الأعضاء”.

” سأقدم استقالتي للجمعية العامة التي انتخبتني”

وعن موقفه بعد قرار سحب البساط من تحت قدميه، كشف قرباج أنه سيقدم استقالته لأعضاء الجمعية العامة بما أنها هي التي انتخبته وأوضح بالقول: ” سحب توكيل تسيير البطولة من قبل الرابطة الوطنية لا يعني إلغاء الرابطة التي ستبقى موجودة، سأقدم استقالتي لأعضاء الجمعية العامة لأنها هي من انتخبتني، ولن أترشح مجددا حتى لو يطالبني رؤساء الأندية بذلك”.

زطشي: ” سحب الثقة من قرباج اتخذ بروح مسؤولة ”

من جانبه أكد رئيس الفاف خير الدين زطشي في تصريحات لوسائل الإعلام أن قرار المكتب الفدرالي بسحب التوكيل من قرباج والرابطة لتسيير البطولة اتخذ بروح مسؤولية وقال: ” الفاف ستقوم بتسيير البطولة حسب ما تنص عليه القوانين ولها الحق في ذلك، كما أن سحب تسيير البطولة من الرابطة تم أيضا وفق ما ينص عليه القانون، لقد اتخذنا القرار سحب الثقة من قرباج بكل روح مسؤولة”.

“يجب عدم الضغط على لجنة التحكيم لأنها في المستوى”

تطرق رئيس الفاف في تصريحات إعلامية لمستوى التحكيم هذا الموسم والذي قال أنه جيد بالرغم من بعض الأخطاء المسجلة مطالبا الجميع بعدم الضغط على لجنة التحكيم التي يترأسها غوتي والمسؤول عن تعيين الحكام أمالو وقال زطشي: “التحكيم هذا الموسم في المستوى بالرغم من بعض الهفوات، يجب تخفيف الضغط على غوتي وأمالو لأنهما يقومان بعمل كبير وتسيير هذه اللجنة ليس بالأمر السهل”.

ب-بكوش

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