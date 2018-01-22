غوارديولا يسابق الزمن لاقتناص نجم بيلباو

يسابق مانشستر سيتي الزمن، من أجل ضم نجم أتلتيك بيلباو، قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، نقلًا عن برنامج “التشرينغيتو”، أن السيتي يعتزم دفع الشرط الجزائي، لإيميريك لابورت (23 عامًا)، مدافع الفريق الباسكي، وقيمته 65 مليون يورو.

وكان اللاعب الفرنسي، قد رفض عرضين، الصيف الماضي، من السيتي وتشيلسي، لكنه أصبح منفتحًا الآن على الرحيل، إلى فريق المدرب بيب غوارديولا.

ويأمل السيتي أن تسير المفاوضات بشكل إيجابي، لضم اللاعب خلال هذا الميركاتو، حيث أن قيمة الشرط سترتفع، بحلول الصيف المقبل، لتصبح 70 مليون يورو.

ويريد غوارديولا تدعيم دفاعه، في ظل الإصابات الكثيرة، التي يتعرض لها فينسنت كومباني، بالإضافة لعدم اعتماده بشكل كبير على إلياكويم مانغالا، في الخط الخلفي.

ويملك لابورت عقدًا مع الفريق الباسكي، حتى جوان 2020، ويعد من العناصر الأساسية للمدرب، خوسيه أنخيل زيغاندا.