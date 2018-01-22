ليمار يتجاهل عمالقة إنجلترا

كشفت تقارير صحفية أن نجم الدوري الفرنسي، صرف النظر عن فكرة اللعب في “البريميرليغ”، حيث يأمل بدلا من ذلك في الالتحاق ببرشلونة الإسباني، وكانت تقارير ربطت الجناح الفرنسي الشاب توماس ليمار بالانتقال لليفربول أو آرسنال، اللذان يبحثان عن بديل بعد رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو والتشيلي أليكسيس سانشيز على التوالي.

توماس يحلم بالانتقال للبارصا

أكدت صحيفة “الدايلي ستار” أن ليمار غير مهتم بالانضمام لناديي ليفربول وآرسنال، حيث يأمل في تمثيل متصدر “الليغا” برشلونة على غرار مواطنه عثمان ديميبلي، الذي انضم للبارصا الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وتأتي هذه الأخبار كمفاجأة كبيرة خاصة بعد التقارير التي كانت قد تحدثت مؤخرا عن أن ليمار البالغ من العمر 22 عاما أقرب للانضمام لأتليتيكو مدريد.

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